Еврокомиссия разрешит ФРГ продлить пограничный контроль на 3 месяца

Еврокомиссия намерена разрешить Германии и четырем другим странам оставить в силе контроль на границах.

Это решение будет действовать еще три месяца - до мая 2017 года, сообщает Die Welt со ссылкой на "осведомленные источники" в Еврокомиссии.

В качестве обоснования решения в числе прочих было названо возможное "хаотичное" перемещение мигрантов, которые уже находятся в Греции или других странах Евросоюза. Благодаря продлению пограничных проверок пять стран, где наплыв претендующих на убежище мигрантов особенно высок - ФРГ, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия - смогут частично снизить нагрузку.

Главы МВД стран ЕС, которые соберутся на информационную встречу в Мальте 26-27 января, намерены обсудить эту тему. При этом одобрение продления контроля на границах, требуемое от правительств всех стран Евросоюза, будет получено, утверждает Die Welt.