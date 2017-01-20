Правительство Черногории снизило оклады президенту и 800 функционерам

Административный совет правительства Черногории постановил в пятницу снизить в целях экономии заработные платы руководству республики на 8%, сообщил в пятницу информационный портал cdm.me.

"Около 800 государственных функционеров будут получать меньшие зарплаты до 31 декабря следующего года, в результате государственная казна сохранит 1,6 миллиона евро. В том числе, оклады снижены на 8% президенту Черногории, премьер-министру, членам правительства, председателю парламента и его заместителям", — пишет портал.

Отмечается, что чистый оклад президента республики Филипа Вуяновича станет меньше на 195 евро (от почти 2,5 тысяч евро), премьера Душко Марковича – на 174, а министров правительства – на 140 евро.

Спикер Скупщины (парламента Черногории) Иван Брайович потеряет от оклада 170 евро, его советники – 107, а заместители — по 144 евро. Депутатский оклад сократится на 139 евро.

По версии cdm.me, к данному шагу правительство Черногории подтолкнуло собственная непопулярная среди граждан инициатива снизить размер пособия для матерей с тремя детьми с 366 евро до 264 евро в месяц, а выплаты матерям по 192 евро снизить до 144 евро в месяц. Кабмин, согласно собственным расчетам, планирует сэкономить на финпомощи черногорским матерям 16,5 миллионов евро бюджетных средств.