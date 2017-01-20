Берлин отмел идею Рима вернуть Россию в G8

Пока нет причин говорить о возвращении к формату встреч группы G8 с участием России, сказал пресс-секретарь правительства Германии в пятницу.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано сказал во вторник, что Россия - важный международный партнер, и мировым лидерам следует рассмотреть возможность приглашения её обратно на ежегодный саммит крупнейших промышленно-развитых стран.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Паоло Джентилони не обсуждали этот вопрос на встрече в Берлине в среду.

"Поэтому для немецкого правительства сейчас нет предпосылок или причин начинать размышлять на эту тему", - сказал Зайберт.

Россия принимала участие во встречах "Большой восьмёрки" (G8), пока её членство в клубе не было приостановлено в 2014 году после аннексии украинского Крыма.

"Большая восьмёрка" стала "Большой семёркой" (G7), ближайший саммит которой под председательством Италии пройдёт в мае в городе Таормине на острове Сицилия.

Предстоящий саммит G7 станет первым с участием Трампа, который с теплотой высказывался о президенте России Владимире Путине и обещал улучшить связи с Москвой.

В свою очереm Кремль неоднократно подчёркивал важность другого формата - G20, называя его более дееспособным по сравнению с G8, интерес к которому у России уменьшился.