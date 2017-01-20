Варшавская окружная прокуратура начала несколько расследований по протестам в Сейме

Варшавская окружная прокуратура начала расследование в деле организации и хода заседания в колонном зале Сейма 16 декабря. Кроме того, следствие ведется по делу протестов под зданием парламента в ночь на 17 декабря и блокирования оппозиционными силами выезда главы правительства Беаты Шидло и провластных политиков из помещения парламента.

"Следствие (по инициативе оппозиции) касается превышения полномочий и невыполнения служебных обязанностей и деятельности публичных лиц во вред государственным интересам", - заявил спикер окружной прокуратуры Михал Дзеканьский.

В заявлении оппозиционных сил в прокуратуру идет речь о подозрении в нарушении закона маршалком Сейма Мареком Кухцинским (возможное отсутствие кворума во время голосований) и совершении преступления министром юстиции и заместителем главы МВД Збигневом Зёбро и Ярославом Зелинским (письменная регистрация в зале голосования уже после самого голосования).

В то же время в деле блокирования оппозиционными силами дома парламента обвинение уже выдвинуто лицу, которое препятствовало работе перед Сеймом оператору национального телевидения TVP.

Кроме того, полиция обнародовала фото 21 человека, которые были под Сеймом вечером 16 декабря, с просьбой идентифицировать их для дальнейших следственных действий. В целом, по словам главы МВД Польши Мариуша Блащака, полиция идентифицировала 80 человек, протестовавших под Сеймом в ту ночь. Он выразил ожидание, что лица, которые, по его словам, нарушали общественный порядок, сами явятся в полицию, чтобы они смогли ответить за нарушение закона. Он добавил, что в Кракове также идентифицированы 22 человека, которые в декабре протестировали против проезда лидера правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) в королевский замок на Вавели.

Маршалок Сейма Кухциньский обратился к 45 депутатам РО и .N, чтобы они в письменном виде объяснили свои действия во время блокирования трибуны и президиума Сейма. Депутаты оппозиции считают это очередным шагом к "недопустимому давлению" власти на оппозицию и ее запугивание.

Парламентский кризис в Польше начался 16 декабря прошлого года, когда маршалок Сейма Кухциньский уволил с работы Сейма депутата РО Михала Щербу, который выступал с трибуны, в частности и против планов канцелярии Сейма ограничить доступ для журналистов в зал заседаний парламента. За своего коллегу выступили другие оппозиционные депутаты, которые заблокировали трибуну, а в дальнейшем и президиум Сейма. Следовательно маршалок Сейма распорядился продолжить заседание в колонном зале, где силами депутатов PiS и нескольких депутатов других сил руками проголосован закон о бюджете на текущий год. Оппозиция считает эти голосования незаконными, поскольку в сессионном зале, по их словам, не было кворума. Кроме того, охранники парламента якобы не впускали оппозиционных депутатов в этот зал во время голосования.

Кризис в парламенте вызвал общественные протесты в Польше, блокирование парламента сторонниками оппозиции и многотысячные митинги на протяжении нескольких дней. Впрочем, перед католическим Рождеством протесты утихли, но оппозиционные депутаты на ротационной основе все время продолжали оставаться в сессионном зале, блокируя трибуну Сейма до 12 января.

Маршалок Сейма Кухциньский пока что отказался изменять правила доступа журналистов в парламент без проведения широких консультаций с представителями СМИ.