Бюро связи НАТО начнет работу в столице Молдовы с марта, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр республики Павел Филип, представляя отчет за 12 месяцев работы правительства.

"Мы разработали проект национальной стратегии обороны и вынесли ее на публичное обсуждение. С марта в Кишиневе начнет работу Бюро связи с НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии", - отметил Филип.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии Бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Молдовы Игорь Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.

Согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса.