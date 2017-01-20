Сорос предрекает Трампу провал, рынкам - лихорадку

Миллиардер-инвестор Джордж Сорос сказал в четверг, что глобальные рынки будет лихорадить из-за неопределённости по поводу политики будущего президента США Дональда Трампа.

Основатель фонда Soros Fund Management и председатель правления расположенной в Нью-Йорке компании, Сорос был одним из крупнейших спонсоров кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей президентские выборы 8 ноября.

Трамп вступает в должность в пятницу.

"Сейчас неопределенность достигла пика",- сказал Сорос в интервью агентству Блумберг на Всемирном экономического форума в Давосе, Швейцария.

"Я не думаю, что рынки будут чувствовать себя хорошо",- сказал инвестор.

Акции фондовых рынков США подскочили после неожиданного избрания Трампа.

"Рынки ожидают, что Трамп отменит регулирование и сократит налоги, это и было мечтой",- сказал Сорос.

Однако Трамп грозит иностранным производителям запретительным сбором на импорт собранных за границей авто, обещает выйти из договора о Транстихоокеанском партнёрстве, а также предлагает ряд других мер с неясными для роста экономики США последствиями, сказал инвестор.

"Невозможно точно сказать, как Трамп будет действовать", - сказал Сорос.

"Лично я убежден, что он потерпит неудачу. Не из-за таких людей, как я, которые желают его провала. Но из-за того, что его идеи имеют внутренние противоречия, и противоречия уже материализованы его советниками...и его кабинетом".

Говоря о ситуации в Великобритании, Сорос усомнился, что премьер-министр Тереза Мэй "останется во власти", учитывая разногласия внутри правительства.

Во вторник Мэй представила планы выхода Великобритании из Евросоюза. По мнению Сороса, этот процесс будет длительным, и "грустный развод" будет вреден для обеих сторон.

Китай, по мнению Сороса, заинтересован в европейском единстве из-за роли ЕС как экспортного рынка.

Сорос полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин, который во вторник заявил о притязаниях на лидерство Китая в Давосе, может привести свою страну как к более открытому, так и к более закрытому обществу, приближая страну к модели более устойчивого экономического роста.

"Трамп сделает больше для того, чтобы Китай воспринимали как ведущего участника международного сообщества, чем могут сделать сами китайцы", - сказал миллиардер.