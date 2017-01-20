Лукашенко не нужны "чужие мигранты"

Создание в стране по проекту с ЕС центров временного содержания мигрантов не превратит республику в "отстойник" для нелегалов, "чужие мигранты" республике не нужны. Об этом заявил Лукашенко сегодня при утверждении решения на охрану Государственной границы Беларуси органами погранслужбы в 2017 году.

"В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо "свядомыя" кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник". Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", - цитирует слова Лукашенко БелТА.

По его словам, "если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию".

"Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду, - отметил Лукашенко. - Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо".

Как ранее сообщало МВД, Еврокомиссия выделит Беларуси 7 миллионов евро для реализации в республике проекта международной технической помощи "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов". Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. При этом речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в республике, по информации ведомства, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.