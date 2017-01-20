Мексика выдала США наркобарона Коротышку в канун инаугурации Трампа

Мексика в четверг экстрадировала наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка в Нью-Йорк, за день до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Это может положить конец многолетней преступной деятельности дважды сбегавшего из тюрьмы главы одного из наиболее влиятельных наркокартелей. Мексиканские власти назвали выдачу Гусмана соседней стране последним подарок покидающему пост президента Бараку Обаме и примирительным сигналом в адрес Трампа, который неоднократно резко высказывался в отношении Мексики, грозя разорвать Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), поддерживающее ее экономику.

Гусмана под покровом ночи доставили в аэропорт Лонг-Айленд Макартур на небольшом самолете и увезли на машине в составе автоколонны. Позднее полицейский конвой, вероятно, сопровождавший наркобарона, прибыл в городской исправительный центр Манхэттена - федеральную тюрьму строгого режима.

Гусман, один из самых разыскиваемых наркодельцов, был задержан год назад после того, как за полгода до этого бежал из колонии строгого режима в центральной Мексике.

Помощник генпрокурора Мексики по международным делам Альберто Элиас Бельтран отверг связь экстрадиции с инаугурацией Трампа и сказал, что однажды Гусман понесет наказание и дома.

"Когда он закончит отбывать срок в США, он вернется в Мексику", где в его отношении открыты 10 судебных дел, сказал Бельтран.

Нахождение Гусмана в коррумпированных тюрьмах Мексики практически никак не сказалось на влиянии его наркокартеля "Синалоа", на который приходится значительная доля наркоторговли в США. Пребывание в американской тюрьме должно ограничить его доступ к сети.

Помимо торговли наркотиками, США обвиняют Гусмана в отмывании денег, похищении людей и убийствах в ряде городов, в том числе Чикаго, Майами и Нью-Йорке.

Американский Минюст поблагодарил Мексику за "масштабное сотрудничество и помощь в обеспечении экстрадиции Гусмана Лоэры в США".

Адвокат Гусмана Хуан Пабло Бардильо сказал, что удивлен подобным решением, добавив, что на экстрадицию наркобарона подано четыре апелляции.

"Перевод (в США) не соответствует закону", - сказал Бардильо.

Мексиканский чиновник сказал, что отправка в США источника столь ценной информации о преступном подполье - жест доброй воли в адрес избранного президента США. Мексике, вероятно, придется постараться, чтобы смягчить отрицательное экономическое воздействие протекционистской политики Трампа.

Однако Майк Виджил, ранее работавший в Управлении по борьбе с наркотиками США, сказал, что мексиканские власти ускорили экстрадицию Гусмана, чтобы Трамп не смог присвоить себе эту победу.

"Последнее, чего они хотят - чтобы Трамп приписал себе экстрадицию Коротышки Гусмана", - сказал он.