Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

Корпорация Roshen приняла решение относительно остановки производственной деятельности Липецкой кондитерской фабрики (Россия).

«Да, решение принято», - сказали в пресс-службе корпорации.

Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервирование производственных и инфраструктурных объектов запланирована на апрель 2017 года .

Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» - украинская кондитерская фабрика, расположенная на территории России в городе Липецк по ул. Доватора, 3-а.

ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" была приобретена в 2002 году. Имущество фабрики остается под арестом, наложенным Басманным судом г. Москвы. Решение об аресте допускает использование имущества, но запрещает какие-либо операции с ним (продажа, отчуждение).