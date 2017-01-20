В Минобороны РФ заявили о скором появлении у России гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие в скором времени появится у России, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления», - рассказал Борисов, добавив, что такое оружие работает «совершенно в другой среде, в плазме».

Замглавы министра обороны отметил, что российская армия стоит на рубеже научно-технической революции, так как скоро будут использоваться «совершенно иные принципы управления операциями войсками».

«Сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать <...> тот, собственно, и побеждает», - подчеркнул Борисов, отметив, что все это нужно делать в «реальном ​масштабе времени».

Замглавы военного ведомства также обратил внимание на то, что время от принятия решения до конечного результата сокращается: «скоро это будут секунды», — сказал Борисов.

В конце октября 2016 года газета «Известия» сообщила об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА) на камчатском полигоне Кура. В материале газеты отмечалось, что это первое успешное испытание оружия, которое может развить на максимальной высоте скорость до 7 км/с. ГЗЛА предназначен для установки вместо традиционных боеголовок на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты.

О возможном появлении гиперзвукового оружия в России в интервью газете «Коммерсантъ» заявлял глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. По его словам, этого стоит ожидать «в начале следующего десятилетия».