СМИ узнали о приостановке военной операции в Гамбии

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить военную операцию в Гамбии для того, чтобы дать шанс бывшему президенту республики сложить свои полномочия и передать власть в стране избранному главе государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в правительственных кругах.

В организации заявили, что президент Яйя Джамме, чьи полномочия истекли накануне, 19 января, должен отказаться от власти до полудня 20 января. В противном случае, отмечает агентство, военная операция на территории страны продолжится.

Ранее Сенегал ввел свой военный контингент в соседнюю страну — Гамбию — для того, чтобы «стабилизировать напряженную ситуацию» в стране, которая возникла из-за отказа складывать свои полномочия президента Джамме, который занимает этот пост с 1994 года. Сенегал своими действиями поддерживает избранного лидера африканской республики Адама Барроу, который одержал победу на президентских выборах Гамбии в начале декабря 2016 года.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о поддержке инициативы военного вмешательства.

США также выразили поддержку вводу армии Сенегала на территорию Гамбии.