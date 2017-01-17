МВД Украины поручило подготовиться к выходу на границу Донбасса и России

Министерство внутренних дел Украины поставило задачу пограничникам подготовиться к «взятию государственной границы под контроль». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время коллегии Госпогранслужбы, сообщается на официальном сайте МВД Украины.

По его словам, в 2017 году «встанет задача» выйти на «международно признанную границу Украины» в Донбассе, а потом — в Крыму. Этим должны будут заняться украинские полицейские, гвардейцы и органы юстиции. «Но первыми отправятся пограничники», — говорится в сообщении.

Аваков подчеркнул, что миссия не будет долгосрочной, а контроль над государственной границей необходимо будет установить в течение одной-двух недель. Глава МВД Украины подчеркнул, что постановка такой цели не его «пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс», а «реальность, с которой Украине предстоит столкнуться».

В начале декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что армия Украины может занять территорию самопровозглашенных республик Донбасса при условии, если украинско-российская граница будет закрыта, и ополчению «не будет поступать оружие из России». Он отметил, что наступление армии Украины «может стать катализатором агрессии».

По минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году, Киев сможет установить контроль над российско-украинской границей после проведения в Донбассе местных выборов, урегулирования военного конфликта и проведения на Украине согласованной с Донбассом конституционной реформы, а также предоставления ему особого статуса.