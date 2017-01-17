Португалия пожаловалась на Испанию из-за ядерных отходов у границы

Португалия обвинила Испанию в накоплении ядерных отходов возле границы без оценки воздействия на окружающую среду.

"Португалия обвинила Испанию в накоплении ядерных отходов возле своей границы без оценки воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении The Local.

Жалоба Лиссабона, согласно которой Мадрид нарушил директиву ЕС, обязывающую государства начать консультации относительно потенциального трансграничного воздействия на окружающую среду, была подана в Брюссель в понедельник.

Также сообщается, что в день подачи жалобы около 200 человек присоединились к акции протеста у здания испанского консульства в Лиссабоне.

Как отмечается, прибегнуть к такому шагу Португалию заставило решение испанского правительства, принятое в конце декабря, о разрешении на строительство склада ядерных отходов на АЭС Альмадридмарас в центрально-западной Испании, расположенного примерно в 100 км от границы с Португалией.