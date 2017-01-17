Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

Президент Молдовы не исключил аннулирования соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано.

"Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения, и я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал, то есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения", - сказал Додон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

"И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция — и я поддержу эту позицию — парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано", - добавил президент Молдовы.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации молдавским парламентом этого соглашения ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

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