Французский "Нацфронт" ищет спонсора президентской кампании

Французская партия "Национальный фронт", глава которой Марин Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны, продолжает искать деньги на финансирование избирательной кампании, передает во вторник газета Figaro.

"Партии необходимо шесть миллионов евро для того, чтобы свести бюджет президентской кампании, и еще восемь миллионов для обеспечения кампании выборов в нижнюю палату парламента страны", - сообщает газета со ссылкой на казначея партии Валлерана де Сен-Жюста.

По его словам, две эти кампании требуют финансирования общим объемом в 20 миллионов евро. Часть денег — шесть миллионов — партия получила от фонда Cotelec, основанного Жан-Мари Ле Пеном в 80-х годах.

Как передает издание, представители партии отмечают, что трудности в поисках финансирования на президентскую кампанию подчеркивают "демократическую проблему", однако, по их мнению, партия будет способна найти деньги в Европе, а также и в остальном мире, в частности, в Азии.

"В ходе своей поездки в Нью-Йорк Марин Ле Пен установила контакты в этой области", - отмечается в статье.

Ле Пен 12 января прибыла в Нью-Йорк с необъявленным двухдневным визитом и была замечена в небоскребе "Трамп Тауэр", резиденции избранного президента США. Директор офиса главы "Нацронта" Николя Лесаж заявлял, что Ле Пен проведет в Нью-Йорке встречи с рядом официальных лиц США. По словам одной из представителей Трампа Хоуп Хикс, никто из членов команды будущего президента не планировал встреч с Ле Пен.

Сама французский политик пояснила, что подготавливает свою предвыборную кампанию, а также пятилетний план своего возможного президентства. По ее словам, в связи с этим нет ничего необычного в ее поездках в зарубежные страны для проведения встреч с различными людьми.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона.