Глава швейцарского банка UBS ждет продолжения роста доллара в ближайшие 15 месяцев

Доллар может продолжить расти в ближайшие 15 месяцев, сказал председатель совета директоров швейцарского банка UBS Аксель Вебер на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

Американская валюта в последние недели снижается на фоне неопределенности относительно экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Однако некоторые аналитики считают, что доллар может вернуть себе превосходство, как только появятся новые детали планируемых Трампом мер стимулирования.

Торговая война между США и Китаем и укрепление доллара входят в число главных угроз для улучшающегося состояния мировой экономики, сказали ведущие экономисты на форуме в Давосе, задумываясь и о политических рисках в сезон европейских выборов.