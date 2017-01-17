В Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию

В Европарламенте политические группы Европейской народной партии и Альянса либералов и демократов за Европу отмежевались от социалистов и сформировали новую проевропейскую коалицию.

Стороны также договорились поддержать на выборах нового президента ЕС кандидата от народников Антонио Таяни.

"Мы хотим действовать вместе, чтобы достичь результатов для европейских граждан и стабильности Европы", - заявил лидер ЕНП Манфред Вебер.

В свою очередь, лидер либералов Ги Верховстадт подчеркнул, что это является весомым шагом для создания проевропейской коалиции для реформирования и укрепления ЕС.

"Перед вызовами Трампа, Путина и многими другими, которые противостоят Европе, сотрудничество является ключевым для реформирования ЕС", - заявил Верховстадт.

Стороны призвали другие политические силы в Европарламенте присоединиться к новой коалиции.