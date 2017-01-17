ВС Украины получат около 12 тысяч образцов вооружения в 2017 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2016 году получили около 14,5 тысячи образцов вооружения и техники, в этом году планируется поставка около 12 тысяч образцов вооружения, техники и оборудования. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Минобороны Украины Оксана Гаврилюк.

"В этом году, согласно государственному оборонному заказу, планируется закупка и поставки в ВСУ более 3,5 миллиона боеприпасов и патронов разного назначения, а также почти 12 тысяч образцов вооружения, военной техники, оборудования и имущества", - заявила Гаврилюк на брифинге.

По ее словам, в феврале планируются государственные испытания тактического бронированного автомобиля типа "Барс", по итогам которых он может быть принят на вооружение.

Гаврилюк сказала, что по итогам 2016 года государственные предприятия передали министерству обороны Украины более 154 тысяч единиц боеприпасов разного назначения, а также около 14,5 тысячи образцов вооружения и военной техники, оборудования и имущества. В частности, по ее словам, военные получили почти 1,3 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 600 средств разведки и наблюдения, почти 70 единиц бронетанкового вооружения и техники, более 400 единиц автомобильной техники, самолеты, вертолеты, беспилотники, авиационные комплексы, радиолокационные станции.