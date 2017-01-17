Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

Дипломаты США переодевались в женщин для участия в митингах российской оппозиции - Лавров

Дипломаты США неоднократно участвовали в митингах российской оппозиции, переодеваясь для этих целей в женщин. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде", - сообщил Лавров (цитата по РИА Новости).

Был случай, когда дипломат, одетый женщиной, заходил в здание, туалет, и там переодевался в обычный костюм, рассказал министр.

"Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его", - сообщил Лавров.

"Все это фиксировалось", - подчеркнул глава МИД. При этом он отверг обвинения в слежке за сотрудниками посольства США, а также невыносимых условиях работы в Москве.

"Не вижу никакого основания в подобных заявлениях", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, было несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, и американцы пытались представить их как охоту на дипломатов США.

«Однако на поверку все выглядит совершенно иначе - пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием», - отметил министр.

"Делайте выводы сами», - заключил он.

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