Минск начал подготовку к созданию центров для незаконных мигрантов

Рабочая группа сформирована в Беларуси для реализации проекта международной технической помощи Евросоюза по созданию в стране центров временного содержания незаконных мигрантов.

Как сообщает пресс-служба МВД, ЕС выделит Беларуси 7 миллионов евро для модернизации инфраструктуры для временного размещения нелегальных мигрантов, но речь не идет о приеме мигрантов из ЕС в рамках программы расселения беженцев. Программа рассчитана на 2017-2020 годы.

"Беларуси выделят 7 миллионов евро. Такое решение принято Европейской комиссией для реализации в нашей стране проекта международной технической помощи "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов". Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между Министерством внутренних дел, Европейской комиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в республике", - говорится в сообщении.

Проект такого соглашения уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

"Сформирована рабочая группа для организации работы по проекту. В нее вошли эксперты из МВД, Госпогранкомитета и представительства МОМ в Беларуси", - сообщает пресс-служба.

Международная техническая помощь будет предоставлена ЕС через представительство МОМ. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.

"Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", - отмечается в сообщении.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения процедур, связанных с идентификацией личности или депортацией. По данным пресс-службы, пока у МВД и Госпогранкомитета нет специализированных помещений, предназначенных для содержания и работы с данной категорией граждан. Они размещаются в изоляторах временного содержания территориальных отделов внутренних дел и Госпогранкомитета. Кроме создания центров, денежные средства предназначаются для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач, говорится в сообщении МВД.