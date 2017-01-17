Эр-Рияд заявил о полной поддержке внешней политики Трампа

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна с оптимизмом ожидает прихода к власти администрации Дональда Трампа и поддерживает заявленные им приоритеты во внешней политике США.

«Мы приветствуем желание восстановить роль Америки в мире. Желание победить ИГИЛ — абсолютно. Желание сдержать Иран — абсолютно», - заявил министр во время визита в Париж, передает Reuters.

​«Мы с оптимизмом смотрим на приход к власти новой администрации и ожидаем сотрудничества с ней во всех важных для обеих стран областях», — пояснил аль-Джубейр.

​Министр также сказал, что Саудовская Аравия как крупнейший экспортер нефти привела свои интересы в соответствие с интересами США в геополитике, на сирийском, иракском и йеменском направлениях, а также в вопросах энергетики и финансов.

Заявления министра касались в основном внешней политики. В то же время в декабре 2016 года The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия собирается пересмотреть свою «финансовую стратегию» в отношении Соединенных Штатов Америки из-за нескольких факторов. Причем одним из главных факторов было названо избрание миллиардера Дональда Трампа президентом страны.

Осведомленные источники в королевстве рассказали газете, что Эр-Рияд ​приостановит инвестиции в экономику страны также из-за изменений в американском законодательстве. Речь идет о принятии сенатом и конгрессом США законопроекта, который разрешает в судебном порядке преследовать государства, поддерживающие деятельность террористов в США. Среди таких стран, по мнению американского правительства, ​есть и Саудовская Аравия.

Суверенный фонд Саудовской Аравии уже приостановил инвестиции до тех пор, пока Эр-Рияд не установит последствия, которые может вызвать одобрение этого законопроекта, и не выяснит, как работать с новой американской администрацией. Собеседники WSJ рассказали, что власти страны также рассматривают выход крупнейшей государственной нефтяной компании Saudi Aramco на IPO не только на Нью-Йоркской, но и на Лондонской бирже. Это может произойти уже в следующем или в 2018 году. Выход компании на биржу может привлечь $100 млрд.