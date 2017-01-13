Газпром видит риск конкуренции со стороны США на рынке Европы - зампред

Российская газовая монополия Газпром видит риски усиления конкуренции со стороны США на рынке Европы и пытается продвинуть комбинированную схему экспортных поставок в Европу и Китай трубопроводного и сжиженного газа.

Американские производители газа могут потеснить Газпром на рынке Европы, где российский поставщик занимает крупнейшую долю и планирует её увеличивать, хотя политические разногласия между Россией и Европой эту задачу осложняют.

"Основную конкуренцию в будущем мы, конечно, видим со стороны США", - сказал в пятницу заместитель председателя правления Газпрома Валерий Голубев.

"Возможно, что они предпримут меры по наращиванию добычи газа и природного, и сланцевого, и... это может создать определённый фактор для европейского рынка, - сказал Голубев на Гайдаровском форуме. - Речь идёт не о доминировании США, а о борьбе за глобальный мировой рынок".

Объём экспорта Газпрома в Европу и Турцию в прошлом году составил рекордные 179,3 миллиардов кубометров, а доля на европейском рынке превысила 30 процентов.

"Конечно, компания видит желание полностью монополизировать рынок Европы, но к сожалению, больше тех 30 процентов, которые мы сегодня реально имеем, это трудно (реализовать)", - сказал Голубев.

Газпром хотел бы удовлетворить ожидаемый прирост потребления в Европе на газ, оцениваемый в 150 миллиардов кубометров, сказал Голубев.

По его словам, Газпром может предложить сочетание поставок трубопроводного и сжиженного газа.

"Мы видели бы в этом огромное преимущество, если бы наши газопроводы, которые мы строим - Северный поток и Северный поток-2 - работали бы не наполовину в среднем по году, имея в виду запас мощностей для покрытия зимних максимумов, а круглый год на полную проектную мощность, а зимние максимумы мы могли бы компенсировать разовыми поставками танкерными в виде поставок сжиженного природного газа".

Примерно такая же схема может быть и для китайских партнёров: при реализации газопроводного проекта Сила Сибири может дополнительно идти сжиженный газ с Сахалина, сказал Голубев.

Другой заместитель председателя Газпрома Александр Медведев говорил Reuters в сентябре, что Газпром не исключает участия вместе с американскими поставщиками в разменных операциях, когда Газпром будет брать на себя часть поставок в Европу в обмен на поставки американских компаний на другие рынки.