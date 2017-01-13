Кудрин считает, что в России нужны и политические реформы

В России для реализации планов по развитию экономики страны, в том числе стратегии, разрабатываемой Центром стратегических разработок (ЦСР), нужны политические реформы, заявил в пятницу глава Совета ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Часть таких реформ может пройти, там много таких зон, которые могут быть осуществлены и без (политических реформ). Но, в общем, конечно, нужны и политические реформы", - сказал А.Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о том, возможна ли реализация планов по модернизации экономики без политических преобразований в России.

Вместе с тем он подчеркнул, что в разработках ЦСР нет политических предложений. "Мы не занимаемся политическими реформами в полном смысле этого слова, мы занимаемся, тем не менее, чувствительными сферами для политики", - сказал А.Кудрин.

Он добавил, что важным вопросом является, в частности, доверие граждан к институтам власти, в том числе к правоохранительным органам.