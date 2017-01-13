Снежная буря в Британии привела к перебоям со светом, ДТП и эвакуациям

Перебои с электроэнергией, аварии на дорогах, отмены авиарейсов и эвакуация некоторых населенных пунктов стали последствиями снежной бури, обрушившейся на значительную часть территории Великобритании.

Об отменах и задержках рейсов из-за непогоды сообщили аэропорты Манчестера и лондонский аэропорт Хитроу. Многие дороги и мосты в Шотландии пришлось перекрывать из-за снежных заносов и уже произошедших аварий. Самое масштабное на данный момент ДТП произошло в округе Дарем на севере Англии: на магистрали A19 столкнулись 16 автомобилей.

Тысячи домов остались без света в Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Две с половиной тысячи жителей деревни Джейвик в английском графстве Эссекс были эвакуированы из-за угрозы наводнения. Эвакуация пяти тысяч жителей приморского городка Ярмут в графстве Норфолк начнется в ближайшие часы.

Британские военные, в соответствии с обещанием Минобороны, оказывают содействие спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии.

Согласно прогнозам Британского метеобюро, в течение сегодняшнего дня погода не улучшится, улучшения стоит ожидать на выходных. Для целого ряда регионов Метеобюро опубликовало предупреждения – о возможных наводнениях, гололедице, холодах. В Лондоне ситуация спокойная, снег выпал ночью в некоторых районах столицы, однако быстро растаял.