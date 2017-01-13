Россия и Китай договорились о совместных мерах против системы ПРО США

Россия и Китай договорились о принятии совместных мер, направленных против развертывания на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD. Об этом со ссылкой на заявление, распространенное после шестых российско-китайских консультаций по безопасности в Северо-Восточной Азии, ​сообщило агентство «Синьхуа».

Москва и Пекин планируют разработку совместных контрмер, направленных на защиту интересов России и Китая в регионе. Обе стороны призвали США и Южную Корею остановить развертывание системы ПРО в интересах сохранения стратегического баланса сил на Дальнем Востоке.

В июле 2016 года Вашингтон и Сеул договорились о размещении американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи. THAAD рассчитана на перехват баллистических и иных ракет на больших высотах.

Москва выступила с критикой этого решения, отметив, что оно приведет к подрыву региональной стабильности. Первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир заявил, что американская ПРО может применяться для уничтожения спутников, находящихся на низких орбитах, и представляет собой угрозу для свободного использования космического пространства. Председатель КНР Си Цзиньпин также осудил действия США и Южной Кореи, отметив, что размещение системы ПРО на Корейском полуострове может «интенсифицировать разногласия» в Северо-Восточной Азии.