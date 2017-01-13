Последнее обновление: 13.01.2017 17:16

Газпром подает иски к частным турецким импортерам

На фоне улучшения отношений России и Турции газовые конфликты двух стран только обостряются.

По сведениям "Коммерсанта", Газпром готовится подать иски в арбитраж к частным турецким газовым импортерам, с которыми он не смог договориться о цене газа на 2017 год. Таким образом, монополия будет судиться уже со всеми своими клиентами на втором по величине экспортном рынке после Германии.

По мнению экспертов, именно предельная политизация взаимодействия Москвы и Анкары вынуждает Газпром защищать свои коммерческие интересы в арбитраже.

О том, что Газпром может в ближайшее время подать в арбитраж иск к частным компаниям, импортирующим российский газ в Турцию, сообщили источники "Ъ" в обеих странах. По их данным, компания "Газпром экспорт" уже подготовила документы. Они будут поданы, скорее всего, в арбитраж Стокгольма. Причина спора — цена газа на 2017 год, которую "Газпром" считает заниженной. В самой монополии этот вопрос вчера не комментировали.

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