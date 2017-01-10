Укроборонпром раскрыл детали производства штурмовых винтовок М16

В ГК "Укроборонпром" пообещали улучшить уровень вооружения украинских солдат и довести его до стандартов НАТО и раскрыли детали производства штурмовых винтовок М16.

"Новая штурмовая винтовка должна стать настоящей стрелковой системой в соответствии со стандартами, принятыми в армиях НАТО. Ее изготовление в Украине означает реальный шаг нашей страны и украинской армии к евроатлантическим структурам", - говорится в сообщении Укроборонпрома.

В концерне отмечают, что во время участия в международных операциях по поддержанию мира и многонациональных учениях, украинские воины столкнулись с проблемой отличия калибров.

"Например, в Литовско-Польско-Украинской бригаде польские бойцы используют штурмовую винтовку Beryl калибра 5,56х45, в то время, когда украинские бойцы - автомат АКМ или АКМС калибра 7,62х39", - отмечается в сообщении.

По мнению представителей концерна, винтовка М16 - надежный и точный инструмент военных, который находится на вооружении десятков стран мира.

"Главной особенностью M16 является модульность конструкции, которая позволяет создать на ее базе разнообразные версии, которые лучше соответствуют потребностям бойцов. Это позволяет менять калибры, увеличивать или наоборот уменьшать длину ствола, менять целые части оружия от приклада и рукояток до механизма газоотведения и ударно-спусковой группы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что особенности конструкции данной винтовки позволят варьировать оружие в соответствии с индивидуальными задачами бойца.

"Например, пехотный снайпер может использовать длинный 24-дюймовый ствол, который обеспечивает ведение эффективного прицельного огня на 600 метров, в то время, когда короткий в 10,5-дюймов ствол лучше отвечает потребностям индивидуального компактного автоматического огнестрельного оружия. Использование модульного подхода позволяет адаптировать WAC-47 под разные калибры: 5,45х39, 7,62х39, 5.56х45 NАТО", - заявили в Укроборонпроме.

Благодаря этому становится возможным сделать "плавный" и более экономически эффективный переход к внедрению нового для украинской армии калибра. Это позволит эффективно использовать запасы существующих боеприпасов, избежать проблем с распределением и логистикой новых патронов и минимизировать риски.

В свою очередь украинские бойцы также должны получать новую натовскую штурмовую винтовку постепенно. В соответствии с планом, первая партия модификации WAC-47 поступит в опытную эксплуатацию в боевые подразделения украинской армии, во время которой будет проходить сбор всей информации относительно применения штурмовой винтовки непосредственно в полевых условиях. Сбор отзывов от украинских бойцов позволит внести необходимые изменения перед началом массового производства.

Важным аспектом в производстве натовской винтовки является то, что ее будут производить в Украине на основе лицензии от правительства США. При этом первая лицензия для испытания и оценки была получена три недели назад.

Кроме того, ГК "Укроборонпром" готов, при условии финансирования со стороны государства, построить завод по производству боеприпасов, как еще советских, так и натовских калибров. Все проекты создания завода уже находятся на рассмотрении Кабинета министров. Реализация проекта после получения средств займет 18 месяцев.