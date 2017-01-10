Биржевые фонды распродают золото

Биржевые фонды, инвестирующие в золото, в декабре зафиксировали отток клиентских средств и были вынуждены продавать драгметалл для его покрытия, сообщает во вторник Всемирный совет по золоту (WGC).

На конец месяца объем золота на балансах фондов составил 2,1424 тысячи тонн. Запасы сократились на 4% или 96,9 тонны.

Основной отток пришелся на фонды США и Европы. Американские фонды продали 70,8 тонны, сократив запасы на 6% до 1,181 тысячи тонн, европейские - сбросили 25,4 тонны, снизив запасы на 3%, до 849,1 тонны.

В Азии продажи были значительно скромнее: запасы снизились на 2,3 тонны, до 68,1 тонны. Почти полностью их обеспечили китайские Huaan Yifu Gold ETF и Bosera Gold ETF, потерявшие 1,2 и 1 тонну соответственно.

Цены на золото, летом достигавшие максимумов с 2013 года, резко снизились после победы на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. За два месяца стоимость унции обвалилась на 13,6%, а после повышения ставки ФРС США в декабре достигла минимального уровня за 10 месяцев в 1124,1 доллара за тройскую унцию.

Инвесторы бегут из драгметаллов на ожиданиях, что стимулирующая политика Трампа ускорит рост фондового рынка США, а также потребует дополнительного ужесточения денежной политики ФРС, заявил CNBC стратег по деривативам Susquehanna Стейси Гилберт.

По его словам, крупные инвесторы выходили из золотых фондов еще до того, как выборы в США состоялись, а общий отток за два месяца только в США достиг 16 млрд долларов.

По сути крупные фонды зафиксировали прибыль, говорит Гилберт: в начале года они скупали золото дешевле 1100 долларов за унцию, а когда цена превысила 1300 решили, что "вечеринка окончена".

Мировой спрос на золото в третьем квартале упал на 10%, следует из данных WGC. При этом ювелирная промышленность сократила закупки более чем на 20%, а технологический спрос снизился на 5%, тогда как предложение выросло на 8%.

Вложения в золотые слитки рухнули почти на треть по сравнению со средними значениями последних пяти лет.

Стабильными крупными покупателями остаются центробанки России и Китая. Впрочем, даже ЦБ РФ, пишет finanz.ru, снизил темпы: за вторую половину года он приобрел лишь 50 тонн - на треть меньше, чем за январь-июль.

Народный банк КНР урезал закупки в 4 раза - с 61 тонны до 15 тонн.