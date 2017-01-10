Чиновники МЭР дали показания против Улюкаева

Басманный суд Москвы во вторник продлил следствие по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева до 15 мая и оставил его под домашним арестом, отклонив ходатайство защиты.

Улюкаеву, подозреваемому в получении взятки в 2 млн долларов от "Роснефти", запрещено общаться со СМИ, гулять и посещать врачей.

Экс-глава МЭР может оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства своей вины или покинуть пределы России, даже будучи лишенным загранпаспорта, заявил в суде следователь СК РФ Роман Нестеров.

Он сообщил, что показания против Улюкаева дали его бывшие подчиненные, пишет finanz.ru.

"Ряд свидетелей работают в министерстве экономического развития и Росимуществе и находились в непосредственном подчинении у Улюкаева",- заявил Нестеров, добавив, что некоторых из них следствие может переквалифицировать в подозреваемых.

В качестве доказательств вины Улюкаева располагает записями телефонных разговоров фигурантов дела, для их проверки назначена фонографическая экспертиза.

Кроме того, к делу приобщены положительные характеристики, данные Улюкаеву главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, руководителем Союза промышленников и предпринимателей РФ Александром Шохиным и главой банка ВТБ Андреем Костиным.

"Улюкаев отказался от дачи показаний и вину не признал", - заявил Нестеров.

​Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября, а на следующее утро уволен в связи с утратой доверия. По данным СКР, министр был взят с поличным при получении взятки 2 млн долларов у представителей «Роснефти». Деньги, по версии следствия, экс-министр вымогал за положительное заключение Минэкономразвития в отношении покупки "Роснефтью" доли в "Башнефти", угрожая в противном случае создать препятствия для ее деятельности.

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency International Россия» назвал дело Улюкаева сфабрикованным, сославшись на то, что сумма взятки слишком мала для министра, а способ ее получения - наличными в двух чемоданах - выглядит неправдоподобно, поскольку для этих целей давно используются офшорные схемы.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.