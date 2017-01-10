Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести. Об этом она написала на своей странице в facebook.

«Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести людей? Но для того, чтобы их можно было найти! Мой процесс освобождения был публичным», - так она объяснила обнародование списков.

По словам Савченко, эти списки составлены в течение девяти месяцев после ее возвращения из плена из РФ, и в них могут быть неточности.

Как сообщалось, 6 января народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что в ближайшее время обнародует списки украинских заложников на Донбассе.

Между тем СБУ выступает против обнародования списков украинских пленных, поскольку это может им навредить.