Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести. Об этом она написала на своей странице в facebook.

«Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести людей? Но для того, чтобы их можно было найти! Мой процесс освобождения был публичным», - так она объяснила обнародование списков.

По словам Савченко, эти списки составлены в течение девяти месяцев после ее возвращения из плена из РФ, и в них могут быть неточности.

Как сообщалось, 6 января народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что в ближайшее время обнародует списки украинских заложников на Донбассе.

Между тем СБУ выступает против обнародования списков украинских пленных, поскольку это может им навредить.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование