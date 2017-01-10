Разведка США заявила о рисках конфликта с Россией и Китаем в ближайшие 5 лет

В ближайшие 5 лет в мире существенно возрастет риск межгосударственных и международных конфликтов, в которые в той или иной степени могут быть вовлечены США, Россия и Китай, предупреждает Совет по национальной разведке США.

Пока Запад "сосредоточен на себе", стандарты в области прав человека и предотвращения войн в мире ослабевают, Россия и Китай могут попытаться оспорить влияние США в мире и на региональном уровне, что угрожает установившемуся после Второй мировой войны миропорядоку, говорится в докладе "Глобальные тренды: парадокс прогресса".

Одновременно замедление мирового экономического роста, вымывание среднего класса из структуры западного общества продолжат провоцировать популизм и антиглобалистские настроения. Результатом станут "импульсы, направленные против элит" и рост национализма.

"Эти тенденции будут стремиться к одной точке с беспрецедентной скоростью, что усложнит управление и сотрудничество, изменит природу власти и коренным образом перевернет глобальный ландшафт", - цитирует доклад Reuters.

Стремление стран к региональному господству может привести к переделу сфер влияния в мире.

И хотя "горячая война" между ключевыми мировыми игроками далеко не является неизбежной, "чрезмерная уверенность (ряда правительств - ред.) в том, что они достаточно сильны, чтобы выдержать эскалацию напряженности, повышает риск межгосударственных конфликтов до уровней, которые не наблюдались с холодной войны".

В Совет по национальной разведке США входят высокопоставленные аналитики разведывательных данных. Авторы исследования также описывают тенденции в политической, социальной, экономической сфере, которые, согласно их прогнозам, могут оказать влияние на ситуацию в мире до 2035 года.