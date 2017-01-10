Германия расследует беспрецедентное распространение фейковых новостей

Немецкие чиновники заявили, что они ведут расследование беспрецедентного распространения фейковых новостей на фоне сообщений об усилиях России повлиять на выборы, которые состоятся в стране осенью. Об этом пишет Guardian.

Федеральная служба защиты конституции Германии подтвердила, что кибер-атаки против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в декабре прошлого года использовали такую же "инфраструктуру атаки" как и во время взлома серверов немецкого парламента в 2015, который приписывают группе российских хакеров APT28.

Как отметили в федеральной службе, в прошлом месяце зафиксировали "огромное использование финансовых ресурсов" и развертывание широкого спектра инструментов российской пропаганды для проведения кампании дезинформации, направленной на дестабилизацию правительства Германии.

При этом Россия отрицает участие в кибервойне против западных правительств и учреждений.

Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ будет использовать все возможные средства, чтобы расследовать распространение фейковых новостей в интернете. По его словам, лучшим ответом будет большая прозрачность.

"Мы имеем дело с феноменом такого размаха, которого ранее не видели", - сказал он.