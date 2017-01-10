Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

Нефтяные компании могут увеличить расходы на 7% в 2017 году - Barclays

Мировые нефтегазовые компании могут увеличить расходы на разведку и добычу на 7 процентов в этом году, прогнозирует в понедельник Barclays.

Цены на нефть восстановили позиции после двухлетнего снижения, вызванного перенасыщением мирового рынка на фоне чрезмерных поставок сланцевой нефти из США. Нефтяные котировки выросли примерно на 21 процент, после того как члены ОПЕК, на долю которой приходится треть мировой добычи сырья, в ноябре впервые за восемь лет договорились о сокращении её объёмов.

Соглашение официально вступило в силу 1 января.

Но в понедельник фьючерсы на нефть сорта Brent снизились, отчасти из-за роста числа буровых установок в США. В январе прошлого года цены на нефть рухнули до двенадцатилетнего минимума в $27,10 за баррель.

В Barclays добавили, что ждут наибольшего увеличения расходов нефтекомпаниями в Северной Америке – на 27 процентов.

При этом аналитики считают, что добыча там сократится, так как рост её себестоимости, вероятно, нивелирует эффект от увеличения бюджета.

Международные компании могут увеличить расходы на 2 процента, показал опрос Barclays среди 215 мировых нефтегазовых компаний. Опрос проводился, когда фьючерсы на Brent торговались около отметки $55 за баррель, на WTI – около $50 за баррель.

Аналитики Barclays считают, что расходы на шельфовые проекты сократятся на 20-25 процентов в 2017 году против прогноза 34-процентного снижения в 2016 году.

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