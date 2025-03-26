Парламент Армении во втором чтении принял законопроект о вступлении в ЕС

Депутаты парламента Армении в ходе второго и окончательного чтения приняли законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз.

Заседание законодательного органа транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

"За принятие законопроекта проголосовали 64, против 7 депутатов, решение принято", - заявил спикер парламента Ален Симонян.

В начале января правительство страны одобрило законопроект о начале процесса вступлении страны в Евросоюз.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян говорил, что решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.