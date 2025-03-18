Штрафы за нарушение законодательства о биржевых сделках в 2024 году превысили 1,5 тыс. рублей - МАРТ

Сумма штрафов за нарушение законодательства о биржевых сделках в 2024 году составила 1540 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«В 2024 году за нарушение порядка осуществления внебиржевых сделок МАРТ составлено 9 протоколов, вынесено 176 постановлений об административной ответственности по статье 13.8 (части 1 и 3) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования, что заявитель должен представить ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» сведения о внебиржевой сделке в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня ее заключения.

Несоблюдение требований по заключению сделок на биржевых торгах и непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки в случаях и сроки, установленные законодательством, либо представление неполных или заведомо недостоверных сведений о такой сделке влекут ответственность в соответствии со статьей 13.8 КоАП.