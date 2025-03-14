За три года из Беларуси в Россию ввезли 172 тысячи автомобилей

За последние три года (март 2022 - февраль 2025 года) из Беларуси в Россию ввезли 172 тысячи автомобилей. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков своем Telegram-канале.

Согласно информации, чуть меньше 50 тысяч новых и чуть больше 122 авто с пробегом.

В обоих категориях лидер BMW, на которого пришлось 23% от импорта новых и 27% от импорта авто с пробегом.

На втором месте по новым Mercedes Benz (12,3%), а по пробегу Volkswagen (10,1%). Третьи места разделили Toyota (9,6%) и Audi (7,9%) соответственно.

В топ-10 по новым также вошли Geely, Audi, Lexus, Porsche, Tesla, Land Rover и Volkswagen.

Сергей Целиков отметил, что автомобили Belgee и Geely, собранные в Беларуси специально для российского авторынка в эту статистику не вошли.

По пробегу в первой десятке, помимо обозначенных выше, есть Mercedes, Renault, Ford, Toyota, Volvo, Chevrolet и Honda.