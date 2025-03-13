Последнее обновление: 13.03.2025 18:04

Эстония готова сдавать в аренду свои тюрьмы Швеции и Нидерландам

Правительство Эстонии на заседании в четверг поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о сдаче эстонских тюрем в аренду.

"Эстонские тюрьмы пользуются уважением во всем мире и соответствуют высоким стандартам. У нас хорошо обученные, высококвалифицированные сотрудники, методы работы, ориентированные на защиту прав человека, и очень современная инфраструктура", - сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста на пресс-конференции.

По ее словам, аренда тюремных помещений возможна с юридической точки зрения, практически осуществима и экономически оправдана.

Швеция и Нидерланды уже провели с эстонской стороной предварительные консультации. Если переговоры окажутся плодотворными, между странами будет заключено международное соглашение. Окончательное решение примет парламент Эстонии.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование