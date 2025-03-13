Нелегальные мигранты атаковали польских пограничников копьями и камнями

Группа нелегальных мигрантов при попытке перехода восточной границы Польши атаковала пограничников самодельными копьями и забросала камнями, в ответ был использован слезоточивый газ. Об этом сообщила служба польской пограничной охраны.

Столкновения начались после того, как мигранты пробовали перепилить аккумуляторной пилой металлические секции стены, построенной на границе с Беларусью. Видеокамеры зафиксировали инцидент, на место был направлен пограничный патруль, который подвергся нападению. Никто из пограничников не пострадал.

Всего за сутки было предпринято свыше 70 попыток нелегального перехода границы, сообщает погранохрана.

В среду министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что улучшение погоды и падение уровня воды в реках и болотах способствует активизации нелегальных мигрантов.

По его словам, тенденция беспокоит, так как активность мигрантов усиливается.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью защитную металлическую стену высотой 5,5 м и длиной 186 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всего заграждения установлены прожекторы, датчики движения и видеокамеры.

В 2024 году нелегальные мигранты пытались перейти польско-белорусскую границу 29,6 тыс. раз. В 2023 году было предпринято около 27 тыс. таких попыток.