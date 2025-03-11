Базовую военную подготовку в Польше пройдут также члены правительства

Прохождение базовой военной подготовки предложат также всем членам правительства Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, польским министрам вслед за депутатами предложат пройти программу базовой военной подготовки.

"Только что сообщил министрам, что члены правительства и подчиненные им чиновники также будут проходить обучение – на добровольных началах. Они восприняли с полным пониманием", – написал он.

Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента.

Польша начала разворачивать для своих граждан курсы базовой военной подготовки – от "тренировок выходного дня" до более углубленного обучения после начала войны в Украине.