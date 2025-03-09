В Берлине полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию

Полиция немецкой столицы Берлина накануне вечером разогнала пропалестинскую демонстрацию в районе Кройцберг. Об этом сообщает Bild.

На поздний вечер и полдень субботы в Кройцберге было запланировано две леворадикальные демонстрации с числом участников от 1 000 до 2 000 человек, на которые также были приглашены палестинские группы.

Организаторы заявили, что национальные флаги, например, Израиля или Германии, не приветствуются, но приветствуются палестинские флаги, поскольку они символизируют "революционную практику".

После довольно спокойного начала демонстрации настроение участников становилось все более агрессивным. Изредка можно было услышать лозунги "От реки до моря" и "Сионисты – фашисты".

Затем в дело вмешалась полиция. Когда полицейские попытались арестовать одного человека, на них напали несколько демонстрантов и помешали им арестовать подозреваемого.

Во время демонстрации бросали бутылки, а полицейские подвергались физическому нападению. Один полицейский был ранен.

Около 9 часов вечера полиция приняла решение о досрочном разгоне акции. В общем полиция осуществила 28 арестов.