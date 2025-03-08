В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку

Ведется работа по введению всеобщей обязательной военной подготовки в Польше. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Женщин тоже, но мы знаем, что война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной", - сказал Туск, которого цитирует агентство PAP.

"Мы намерены к концу года разработать готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны", - добавил он.

Премьер пояснил, что речь идет об "интенсивной подготовке, которая сделает тех, кто не служит в армии, полноправными и полноценными солдатами во время конфликта".

Туск также подчеркнул, что это не означает возвращение к обязательной военной службе.