Швеция направит в Польшу истребители для патрулирования

Швеция собирается впервые направить свои истребители в Польшу, они будут осуществлять патрулирование воздушного пространства на восточном флаге НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны королевства.

На базу в Польше перебрасывается группа шведских истребителей Jas 39 Gripen, которые "будут патрулировать и защищать воздушное пространство альянса", говорится в сообщении.

"Сегодня Швеция объявляет, что мы планируем внести вклад в виде нескольких истребителей JAS Gripen в две операции НАТО в Польше. Они заключаются в защите логистической поддержки НАТО на Украине и патрулировании воздушного пространства над Польшей. Мы готовы защищать наших союзников и друзей", - заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.