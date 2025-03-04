Lenovo представила сверхтонкий ноутбук, который заряжается от солнечного света

Lenovo представила на Всемирном мобильном конгрессе MWC 2025 в Барселоне ультратонкий ноутбук, который работает от солнечной энергии.

Солнечная панель интегрирована прямо в крышку устройства, позволяя заряжать его без подключения к электросети. При этом модель пока только концепт — сроки массового производства не называются.

Солнечная панель в Yoga Solar PC состоит из 84 элементов с контактами, подключенными по технологии Back Contact Cell: все электрические соединения расположены за элементами для максимального улавливания света. По словам разработчиков, Такая конструкция обеспечивает коэффициент преобразования солнечного света в электричество свыше 24% — один из самых высоких показателей в потребительской электронике.

Ноутбук оснащен системой Dynamic Solar Tracking, которая постоянно отслеживает параметры солнечной панели и оптимизирует сбор энергии. А технология Solar-First Energy регулирует настройки зарядного устройства, чтобы отдавать приоритет использованию солнечной энергии.

Ноутбук заряжается даже при комнатном освещении, хотя естественный солнечный свет обеспечивает наилучшие результаты. Интересно, что даже при слабом освещении панель вырабатывает достаточно электричества, чтобы поддерживать заряд батареи в режиме ожидания.

Толщина Yoga Solar PC 15 мм, а вес — 1,22 кг. В модели установлен процессор Intel Lunar Lake, 32 Гб оперативной памяти, 1 Тб встроенной памяти и 14-дюймовый OLED-экран. Samsung еще в 2011 году выпустила модель NC215S — первый ноутбук, который работал от солнечной энергии, однако концепт Lenovo — гораздо тоньше и быстрее заряжается.

Компания также представила на MWC 2025 концепцию внешнего комплекта для зарядки от солнечной энергии для существующих ноутбуков Yoga. Устройство напоминает раскрытую книгу на подставке с двумя раскладными солнечными панелями и может заряжать устройства через порт USB-C.