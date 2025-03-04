Президент Еврокомиссии представила план перевооружения ЕС на €800 млрд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила план перевооружения Европы, предусматривающий привлечение до €800 млрд оборонных инвестиций по всему блоку.

"Мы живем в эпоху перевооружения, и Европа готова массово увеличить свои оборонные расходы, как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, так и для того, чтобы удовлетворить долгосрочную потребность взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Набор предложений, представленных президентом Еврокомиссии, сосредоточен на том, чтобы "использовать все финансовые рычаги, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помочь странам-членам быстро и существенно увеличить расходы на обороноспособность".

По ее словам, план состоит из пяти пунктов.

В частности, это разблокирование использования государственного финансирования в оборону на национальном уровне. Еврокомиссия предложит странам-членам блока активировать положение о "бегстве" в Пакте стабильности и роста (SGP) – механизм, позволяющий временно отклониться от бюджетных правил SGP.

Предоставление €150 млрд кредитов странам-членам ЕС на инвестиции в оборону, в частности, в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы противодействия беспилотникам. С помощью этого вооружения также планируется усилить поддержку Украины.

Предусмотрено также использование возможностей бюджета ЕС направить больше денег на инвестиции, связанные с обороной. Еврокомиссия предложит дополнительные стимулы для стран-членов блока, чтобы они перенаправляли деньги из программ политики сплоченности на увеличение оборонных расходов.

Кроме того, в план входят мобилизация частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций и привлечение частного капитала через Европейский инвестиционный банк.