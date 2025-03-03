Урсула фон дер Ляйен 4 марта представит план перевооружения Европы

Еврокомиссия 4 марта намерена представить странам-членам ЕС план перевооружения Европы. Об этом заявила сегодня в Брюсселе во время обращения к прессе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает.

"Я интенсивно готовлю Европейский совет, вместе с президентом (Европейского совета - ред.) В расход. Завтра я проинформирую государства-члены письмом о плане перевооружения Европы. Нам нужен массовый всплеск расходов на оборону, без вопросов. Мы хотим прочного мира, но прочный мир может быть построен только на силе. А сила начинается с укрепления себя. Это цель плана, который я представлю государствам-членам завтра», - сказала Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует Укринформ.

Как сообщалось, 6 марта в Брюсселе состоится заседание Специального европейского совета, в ходе которого главы государств и правительств стран ЕС сосредоточатся на двух основных вопросах - продолжении военной помощи Украине и укреплении обороноспособности Европы.