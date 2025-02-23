Польше придется вернуть ЕС более €90 млн, которые разворовали при покупке генераторов для Украины

Европейская комиссия в 2026 году подготовит юридическое решение о возвращении Польшей €91 млн, выделенного из фондов ЕС на закупку генераторов для Украины при предыдущей власти "Права и справедливости". Об этом RMF FM сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос.

Еврокомиссия заявила, что на основе заключения Европейского управления по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) проведет оценку проекта закупки генераторов для Украины, который Польша должна была реализовать в 2023 году.

Не ранее 2026 года будет подготовлен отчет, который определит влияние мошенничества и который станет основой для юридического решения ЕС о возмещении денег Польшей.

После этого Еврокомиссия установит конкретные ежедневные даты выплат. Сумма возмещения не будет превышать €91 млн – именно столько получила Варшава в рамках соглашения с ЕС, остальные 22 миллиона евро еще не были перечислены.

Напомним, речь идет о скандале с закупкой генераторов с участием бывшего руководителя Государственного агентства стратегических резервов Польши Михала Кучмеровского.

Как установило польское следствие, Кучмеровский способствовал контракту на закупку генераторов с ивент-агентством, которое неоднократно предоставляло услуги тогдашней партии власти "Право и справедливость".

В результате генераторы были плохого качества и так и не попали в Украину – их якобы отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, который баллотировался в депутаты Сейма от "ПиС".

В прошлом году Кучмеровского объявили в розыск в Польше.

Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества завершило расследование мошенничества еще в июне 2024 года, но публично объявило о его результатах только на этой неделе.

OLAF приказал Еврокомиссии возместить в Польше чуть более €91 млн, уже выплаченных ей в виде предварительного финансирования.