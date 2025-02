Американская ракета Electron вывела на орбиту группу французских спутников

Американская ракета Electron, стартовавшая из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту пять французских интернет-спутников компании Kineis. Об этом сообщила разработчик носителя Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием IoT 4 You and Me ракета Electron была запущена со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии. Космические аппараты были выведены на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Мини-спутники весом 30 кг станут частью создаваемой орбитальной группировки из 25 аналогичных аппаратов. На орбиту уже выведены 20 таких спутников.