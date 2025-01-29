Требования российских телеканалов к Google достигли 1,8 дуодециллиона рублей

Сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube к 15 января 2025 года достигла 1,8 дуодециллиона рублей, пишет РБК.

Дуодециллион — это единица с 39 нулями.

Долг Google за неисполнение решения суда восстановить аккаунты российских медиа на YouTube продолжает расти, еще три месяца назад сумма требований составляла два ундециллиона рублей.

Разбирательство началось в 2020 году с иска «Царьграда» и РИА ФАН, в 2021 году суд встал на сторону российских медиа и обязал Google восстановить им доступ к аккаунтам на YouTube. На исполнение требований корпорации давалось девять месяцев с момента вступления решения суда в силу, за каждый день просрочки начисляется неустойка в размере 100 тысяч рублей. Пока решение не будет выполнено, сумма будет удваиваться каждую неделю. Ограничений по размеру штрафа не установлено.

В ходе разбирательств к процессу в качестве третьих лиц подключились и другие российские пропагандистские медиа, в том числе телеканалы «Звезда», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Общественное телевидение России», «Телеканал 360» и YouTube-канал Маргариты Симоньян.