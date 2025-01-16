США ограничили доступ к своим технологиям для ведущего китайского ИИ-стартапа

Власти США внесли ведущий китайский ИИ-стартап Zhipu и ряд аффилированных с ним структур в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности и подпадающих под торговые ограничения, пишет Financial Times.

Ограничения предполагают фактический запрет на покупку большинства американских технологий, отмечает газета.

Задача ограничений - способствовать тому, чтобы Китай и "другие, кто пытается обойти наши законы и подорвать национальную безопасность США, не преуспели в этом", заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По мнению Вашингтона, Zhipu способствует развитию военного потенциала Китая через интеграцию исследований в сфере ИИ. Стартап заявил, что категорически не согласен с решением американских властей, "не имеющим под собой фактической основы".

Zhipu разрабатывает большие языковые модели, аналогичные используемым в чат-боте ChatGPT американской OpenAI.

По словам одного из инвесторов китайской компании, решение США "не должно повлиять на существующие операции Zhipu, большинство ее основных технологий внутренние, а за рубежом она работает мало". Более того, оно может укрепить положение стартапа в КНР, поскольку у властей страны будет больше стимулов его поддерживать, сказал инвестор.

Среди инвесторов Zhipu - государственный пенсионный фонд National Social Security Fund, Tencent (SPB: 700), облачное подразделение Alibaba, венчурные фонды HongShan и Hillhouse, а также фонд P7 из Саудовской Аравии.

В декабре минувшего года стартап провел инвестраунд на $400 млн.