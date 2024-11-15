В порту Нидерландов среди бананов обнаружили 720 кг кокаина

В Нидерландах таможенники обнаружили кокаин среди бананов. Об этом сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на пресс-релиз прокуроров.
Согласно информации, таможенники обнаружили 720 кг кокаина в грузе бананов из Эквадора.
Наркотики были обнаружены во время очередной проверки в порту Влиссинген.
Как утверждают прокуроры, уличная стоимость кокаина составляет около €54 млн. Наркотики были уничтожены.
Следует отметить, что это не первый случай, когда в странах обнаруживают кокаин среди бананов. Так, в начале ноября в Испании перехватили рекордную партию кокаина в бананах на сумму до €780 млн.
А в конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 кг кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.